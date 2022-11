El Barça s'acomiada aquest dimarts de la Champions League (21.00h) | @ep

El Barça disputa aquest dimarts un nou partit corresponent a la fase de grups de la Champions League contra el Viktoria Plzen (21:00h) . Aquest matx serà el comiat de l'equip català de la màxima competició europea aquesta temporada. És per això que el tècnic català, Xavi Hernández, prepara canvis significatius a l'onze titular.

Com ha explicat a la roda de premsa prèvia al partit d'aquest dimarts contra el Viktoria Plzen: Iñaki Peña i Pablo Torre seran titulars. El meta debutarà oficialment amb el primer equip i el càntabre disputarà el primer partit oficial des de l'inici.

El tècnic té clar que, malgrat que l'equip a nivell de classificació no s'hi juga absolutament res, el partit és “una oportunitat” per als jugadors que ha desplaçat. Per al porter alacantí la titularitat suposarà el debut oficial amb el Barça , fet que encara no havia aconseguit malgrat estar a la dinàmica del primer equip des de la temporada 2018-19. Curiosament, sí que s'havia enfrontat a l'equip blaugrana la temporada passada a l' Europa League , quan va actuar a les files del Galatasaray en qualitat de cedit.

El possible onze que presentarà Xavi per tancar la participació del FC Barcelona a la Champions 2022-23 podria ser el format per Iñaki Peña; Bellerín, Piqué, Marcos Alonso i Jordi Alba; Kessie, De Jong i Pablo Torre; Raphinha, Ansu Fati i Ferran .