Catalunya press

El Barça es va acomiadar aquest dimarts de la Champions amb una victòria amarga, guanyant el Viktoria Plzen txec a casa seva gràcies als gols de Marcos Alonso, Ferrán Torres (2) i Pablo Torre. Va ser la seva segona victòria a la fase de grups, una cosa insuficient per continuar a vuitens, però que serveix als blaugrana per caure novament a l' Europa League.

Xavi Hernández va optar per les rotacions , pensant a donar-los descans a alguns dels habituals i així centrar-se a LaLiga. El Barça va ser superior, encara que no es va escapar d?aquesta fragilitat defensiva que l?ha castigat a Europa i que va donar vida als locals.



Els blaugranes es van avançar al marcador de forma primerenca gràcies a Marcos Alonso , que va celebrar el seu primer gol amb la seva nova samarreta en empènyer una pilota que s'havia frenat a la línia de gol i que havia privat Ansu Fati del seu gol.



El 0-1 va augmentar la sensació inicial de domini del Barça, però no va empetitir en excés un Viktoria que a poc a poc es va anar adonant que era un dia per no ser excessivament previngut. Chory va avisar que seria la major amenaça i va picar de cap al travesser, i Kalvach en va tenir una altra de bona en el tram final, però va topar amb un encertat Peña.



L'equip català només havia tornat a treure el cap amb cert perill amb un xut llunyà de Piqué i una bona opció per a Fati que va disparar massa elevat, però se'n va anar al descans amb més avantatge gràcies al gol de Ferran Torres , que va culminar, amb ok del VAR, una bona jugada col·lectiva.



SEGONA PART GOLEJADORA



La segona meitat va ser molt més moguda i els de Michal Bilek van voler unir-se a la festa. Un penal de Pablo Torre va permetre a Chory descomptar ràpidament, igual que va trigar Ferran Torres a augmentar la seva moral amb l'1-3 després d'assistència de Raphinha.



En un començament 'boig', Chory es va colar una altra vegada entre els centrals per rematar de cap inapel·lable el 2-3 i continuar mantenint la il·lusió intacta a la seva grada. Pilar va tornar a fer por poc després just quan Kessié havia de marxar lesionat i donar l'oportunitat de debutar el jugador del planter Marc Casado.



No va ser l'únic futbolista de La Masia que es va poder estrenar amb el primer equip, ja que Álvaro Sanz també va tenir minuts i com a relleu de Pablo Torres després del 2-4 anotat pel càntabre, que va rebre una bona passada de Raphinha i va colpejar a dalt i amb força, encara que ja no va poder seguir al terreny. El Barça ja va decidir relaxar-se totalment i els minuts finals van anar de setge sense èxit d?un voluntariós Viktoria, on Jirka va tenir la millor amb un potent xut al pal, amb el toc previ de Peña.