La selecció espanyola celebrant un gol / @EP

La UEFA va anunciar aquest dijous la posada en marxa, a partir de la tardor del 2023, d'una nova Lliga de Nacions per al futbol femení, que tindrà un format similar al que va instaurar fa uns anys al masculí, encara que amb la novetat que servirà per donar plaça per als Jocs Olímpics.



Aquesta nova Lliga de Nacions va ser aprovada aquest dimecres pel Comitè Executiu de l'organisme i arriba després d'un extens treball realitzat per un grup de treball de competicions de seleccions nacionals compost per representants de diferents associacions nacionals arran d'una recomanació del Comitè de Futbol. Femení de la UEFA ”.



"El renovat format és interconnectat, dinàmic i meritocràtic, i té com a objectiu crear un entorn més competitiu amb més interès esportiu i comercial, alhora que garanteix l'oportunitat que totes les federacions nacionals es classifiquin per a l'Eurocopa i el Mundial", va destacar la UEFA.

Aquesta nova competició es posarà en marxa l'any vinent , en el període previ a què s'iniciï la fase de classificació per a l'Eurocopa del 2025. Així, a partir de la tardor del 2023, aquest nou sistema de competició connectarà una Lliga de Nacions amb els Classificatoris Europeus a la recerca de seguir elevant el creixement i la competitivitat del futbol femení.



El nou format s'assemblarà al de la Lliga de Nacions masculina , amb les seleccions dividides en tres lligues on cadascun jugarà en grups de quatre o tres a anada i tornada. Els primers disputaran unes finals que determinaran el campió i, a més, com a gran novetat, cada quatre anys quins tres combinats europeus es classifiquen per als Jocs Olímpics. Igualment, hi haurà ascensos i descensos.



La fase de classificació per a l'Eurocopa o per al Mundial determinarà les seleccions que treuen bitllet directe per a aquests dos esdeveniments i les que es poden classificar a través dels 'play-offs'. A més, determinarà a quina lliga començaran al següent cicle de competició.



El president de la UEFA, Aleksander Ceferin , va mostrar la seva satisfacció per aquesta nova Lliga de Nacions, que demostra la seva promesa que seguirien "invertint en el futbol femení". "Després d'una històrica Eurocopa d'Anglaterra, ara és el moment de continuar desenvolupant el futbol de seleccions nacionals femenines", va apuntar.



"Hem construït un sistema obert, competitiu i continu en què cada partit importarà, fidel reflex del model esportiu europeu. Estic convençut que aquest format ajudarà totes les associacions nacionals europees i mantindrà viu el somni de classificar-se per a un gran torneig internacional" , va sentenciar l'eslovè.