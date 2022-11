Rafa Nadal, acomiadant-se en un partit / @EP

El tennista espanyol Rafa Nadal es va acomiadar a les primeres de canvi del torneig de París-Bercy, últim Masters 1.000 de la temporada, en caure (3-6, 7-6(4), 6-1) aquest dimecres davant el nord-americà Tommy Paul , que es veurà ara a vuitens de final amb el també espanyol Pablo Carreño.



La cita parisenca continua sent esquiva al balear. Nadal, que tornava a l'acció després de ser pare per primera vegada, va tenir un rival exigent a qui va aconseguir domar al set inaugural. Tot i això, la confiança va créixer en l'americà alhora que va anar minvant en un Nadal contrariat per no treure el seu joc i en aparença cansat , pagant potser la inactivitat de cinc setmanes.



El campió de 22 'grans', que va afegir diverses pàgines d'èpica a la seva història aquest 2022, no va tenir una més que escriure en un torneig que no ha guanyat mai , una pista dura 'indoor' que no permet error. El primer set sí que s'ho va passar per alt, un 'break' en contra que va recuperar amb autoritat fins a cordar l'acte amb un segon trencament.

MÉS INFORMACIÓ Rafa Nadal ja és pare del seu primer fill amb Maria Perelló



Paul, perfecte a la xarxa, no es va immutar ni tan sols amb un altre 'break' en contra, mentre Nadal perdia la cara al matx al desaprofitar aquesta renda (2-2). El servei del balear va començar a fluixejar i, en la mort sobtada, es van acumular els errors a Nadal. Així, el número dos del món va cedir la màniga davant un Paul crescut.



L'americà, que va perdre aquest any amb l'espanyol a Acapulco, va veure les seves opcions de campanada quan Nadal va seguir amb errors al tercer set. El nord-americà va confirmar el 'break' d'hora i Nadal, capcot a la seva cadira, va cedir un joc darrere l'altre fins a acomiadar-se de París-Bercy , la seva penúltima cita de l'any abans de Torí.



L'espanyol està classificat per jugar les Finals ATP , encara que la cara de preocupació, com la vista diverses vegades aquest any per les lesions que ha anat patint --costella, peu, abdomen--, deixa algunes incògnites sobre els fets. Paul, que es va desfer abans de Roberto Bautista, anirà a buscar el triplet de víctimes espanyoles.



Carreño va tenir un segon matx a la cita parisenca de bec i pala davant el canadenc Denis Shapovalov (7-6(2), 2-6, 6-4). El partit va començar amb un intercanvi de breaks, una batalla que s'allargaria durant tot el partit. La mort sobtada va donar l?avantatge a l?asturià, però l?americà, finalista fa uns dies a Viena, no va baixar el nivell en una gran reacció.



La segona mànega va deixar una millor versió de Shapovalov amb la sacada, però quan va arribar al tercer i definitiu set, el canadenc va perdre el servei en el primer joc. Carreño, sense fissures, va portar la renda fins a la victòria després de dues hores i quart de partit.