El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué en roda de premsa

El defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué , ha anunciat la seva retirada del futbol professional i per tant, que acabarà el pas pel Barça, el club on va entrar sent un nen.

"Culers, sóc Gerard. Fa setmanes, mesos, que molta gent parla de mi. Fins ara no he dit res, però vull ser jo qui us parli de mi", ha començat dient Piqué en una publicació d'Instagram recollida per CatalunyaPress.

"He decidit que és el moment de tancar aquest cercle", ha afirmat el defensa central. “Sempre he dit que després del Barça no hi haurà cap altre equip, i així serà”. A continuació, ha llançat la 'bomba' del dia: “Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou”.

El Barça s'enfrontarà dissabte a les 21.00 hores a l'Almeria a casa.

A continuació podeu veure el vídeo on anuncia la seva retirada: