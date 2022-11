El Girona torna a celebrar una victòria a Montilivi (2-1) | @ep

El Girona ha tornat a celebrar una victòria a l'estadi de Montilivi aquest divendres contra l'Athletic Club de Bilbao (2-1). Tal com ja va avançar Míchel , l'equip a casa seria més valent, així que va apostar per línia de quatre enrere, amb Valery i Villa més avançats. L'equip català es va voler fer amo i senyor de la pilota des del primer minut i, tot i que la pressió dels bascos era asfixiant, el Girona aconseguia sortir amb la pilota jugada.

Hi va haver ocasions per als dos equips. Tant Gazzaniga com Unai Simón es van haver d'esforçar per deixar la porteria a zero. Un primer temps força tranquil en què només un parell d'ocasions per als dos equips van fer aixecar els aficionats del seu seient a la grada.



Ja a la segona part, van saltar al terreny de joc Stuani , Riquelme i Iván Martín , aquest últim estrenant-se a la Lliga després de la lesió soferta als playoff d'ascens a la categoria d'or. David López , per segona jornada consecutiva a casa, posava el gol a pilota parada. Per contra, els que portaven l'avantatge a l'electrònic, van saber mesurar les necessitats de la trobada i, gràcies a ells, el premi es va duplicar amb el segon gol dels catalans. Curiosament del que s'estrenava a la Lliga, Iván .

Montilivi va botar, ja que la victòria estava més a prop. Tal com ho va veure Guruzeta , va decidir asseure'ls d'una trallada a l'escaire. Els bascos van retallar distàncies alhora que els gironins van tornar a assumir que a Girona es pateix fins al final.

Als minuts finals, el conjunt de Valverde va intentar empatar el partit però no va aconseguir tenir ocasions clares de gol. Amb aquest resultat, el Girona es col·loca dotzè amb 13 punts mentre que l' Athletic es manté sisè amb 21 punts.