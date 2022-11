Piqué s'acomiada del futbol aquest dissabte al Camp Nou (21h) | @ep

Gerard Piqué s'acomiada del futbol aquest dissabte a les 21:00h al Camp Nou contra l' Almeria . L'anunci de la seva retirada va agafar tothom desprevingut i que coincideix amb el penúltim matx del Barça abans de l'aturada pel Mundial , en què els blaugranes tenen l'oportunitat de recuperar el lideratge provisional, ja que el Reial Madrid no juga fins i tot dilluns.

Com cal esperar, el gran protagonista de la nit serà el central Gerard Piqué. 25 anys després d'ingressar al club blaugrana sent un nen i catorze des que va tornar del Manchester United es vestirà la samarreta del Barça per darrera vegada davant la seva afició. Marxa un dels jugadors més premiats de la història del club blaugrana i el cinquè amb més partits oficials, només superat per Messi , Xavi , Busquets i Iniesta . Hi haurà homenatge dedicat al central, organitzat pel club. S'ha hagut de treballar a contrarellotge per preparar un comiat que estigui a l'alçada del que ha representat Piqué.

El partit contra l'Almeria és el penúltim xoc abans de l'aturada pel Mundial. Xavi podrà comptar aquesta nit amb Christensen i Eric Garcia , que van rebre ahir l'alta mèdica, i per això la participació de Piqué no és tan necessària com semblava. La majoria de titulars habituals van descansar dimarts a Plzen , per la qual cosa el tècnic podrà presentar un onze de plenes garanties per intentar seguir amb la bona dinàmica de la Lliga, en què han sumat 31 dels 36 punts possibles fins ara.

POSSIBLES ONCES:

BARÇA: Ter Stegen, Balde, Piqué, Marc Alonso, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Dembélé, Ferran Torres, Lewandowski

ALMERIA: Fernando, Akieme, Ely, Babic, Chumi, Mendes, De la Hoz, Robertone, Melero, Baptistao, El Bilal