Gerard Piqué s'acomiada del futbol amb victòria (2-0)

Gerard Piqué va viure aquest dissabte el seu últim partit com a professional al Camp Nou . Ho va fer com a titular contra l' Almeria en què el seu equip va acabar guanyant per 2 gols a 0. Els gols de Dembélé i Frenkie de Jong van fer caure una muralla que va aguantar mig partit el domini aclaparador del Barcelona .

La intenció dels culers era tenir un partit plàcid per acomiadar Piqué com es mereix, sense ensurts i amb una victòria però no va comptar que l' Almeria de Rubi sortiria a aigualir la festa. Ho va fer amb un plantejament seriós, amb cinc defenses i tres migcampistes que no deixaven buits.

El Barça va dominar i va fer anar la pilota, però davant un equip molt ben tancat enrere, amb centrals insuperables per alt, va costar que arribessin les ocasions de perill real. I quan van arribar, com en un xut de Jordi Alba que va rebutjar el meta, van trobar Fernando . Durant la primera part l'equip culer ho va intentar però no va aconseguir superar la muralla d'Almeria. Ja a la segona part, tot va canviar.

Van ser suficients dos de minuts del segon temps perquè la muralla de l'Almeria es veiés superada. Una pilota lluitada per Balde va acabar en obertura de Busquets cap a Dembélé . I el gal va encarar el recent entrat Babic , el va superar cap a dins i se'n va anar en diagonal sense que ningú de la defensa almerienca li ho dificultés, va xutar i la pilota es va colar, ajustada al pal dret de la porteria de Fernando .

Un centre de Jordi Alba des de l'esquerra en una molt bona actuació del lateral va servir perquè rematés Ansu en la primera intervenció després de substituir un Ferran que segurament no mereixia el canvi. El rebuig del meta Fernando va ser aprofitat per Frenkie per marcar el 2-0.

Deu minuts abans d'acabar el partit, Piqué va ser substituït i va ser, en aquell moment, quan va rebre l'homenatge del Camp Nou . Piqué es va abraçar els seus companys un per un, va marxar ovacionat pels aficionats i pels jugadors de l' Almeria . Amb aquesta victòria, el Barça es col·loca com a líder provisional de la Lliga Santander en espera del que faci el Reial Madrid dilluns que ve.