L'Espanyol davant l'oportunitat d'aprofitar-se del mal moment de l'Atlètic de Madrid (14.00 h) | @ep

L' Espanyol s'enfronta aquest diumenge a l' Atlètic de Madrid en un nou partit de la Lliga Santander al Wanda Metropolità (14:00h) . Els periquitos tenen l'oportunitat de pescar en aigües revoltes després de la mala situació esportiva del club matalasser.

El conjunt de Simeone és tercer a la classificació a nou punts del Reial Madrid ia vuit del Barcelona. Les sensacions no són gens bones. Un conjunt feble en defensa, sense capacitat al centre del camp per governar els partits i sense enganxada en atac.

Simeone recupera Marcos Llorente, que ha deixat enrere la seva lesió i que compartirà centre del camp amb De Paul, Kondogbia i Carrasco . La defensa, la titular, amb Molina, Savic, Giménez i Reinildo . I a dalt, Griezmann i Morata . Joao Félix, un altre cop a la banqueta després del miratge que va protagonitzar dimarts a Portugal . Koke , per lesió i Saül , per sanció, són les baixes del Cholo .

Rubén Sánchez, Adrià Pedrosa i Gori són les baixes dels blanc-i-blaus, que tornaran a encomanar-se al golejador Joselu per intentar complicar encara més la vida a l' Atlètic. Martínez podria modificar el dibuix tàctic respecte a les anteriors trobades dels blanc-i-blaus. L'equip català podria saltar al Metropolità amb una disposició tàctica basada en un 5-3-2, amb una rereguarda blindada amb tres centrals ( Sergi Gómez, Calero i Cabrera) per contenir les envestides matalasseres. El trivot a la medul·lar a priori, estaria format per 'Vini', Edu Expósito i Darder . I davant la dupla Braithwaite i Joselu.