L'Espanyol rescata un puntàs del Wanda Metropolità (1-1) | @ep



L' Atlètic de Madrid ha cedit aquest diumenge un empat davant el RCD Espanyol al Cívitas Metropolità (1-1) que agreuja la seva crisi de resultats, en un partit en què no va saber aprofitar l'expulsió del periquito Leandro Cabrera abans de la mitja hora i en què només el portuguès Joao Félix , sortint des de la banqueta, va aconseguir evitar una decepció més gran.



Tot i els tímids intents inicials, el partit va anar caient en una letargia de la qual només va despertar amb la sorprenent expulsió de l'uruguaià Leandro Cabrera als 28 minuts, que va fer caure Morata quan aquest es disposava a quedar-se sol davant Lecomte.



Amb un més, el conjunt matalasser es va despertar i va començar a arribar amb més assiduïtat a l'àrea periquita; un xut a dalt de Llorente i una rematada de Nahuel Molina que va enganxar al cos d' Aleix Vidal van avisar el conjunt de Diego Martínez , que també va sobreviure a les incursions per banda de Reinildo i Carrasco.



Tot i jugar en inferioritat, l' Espanyol va entrar sense complexos en l'intercanvi de cops del començament de la segona part, amb Oliván, Morata i Correa com a protagonistes. La seva gallardia va portar el premi d'avançar-se al Metropolità, embolicat en xiulets després que Sergi Darder manés la pilota al fons de les malles després de la pentinada de Joselu



L'ambient augurava un nou desastre i Simeone va optar per donar entrada a Joao Félix , bigolejador a Cadis i obligat a actuar com a revulsiu aquesta temporada. Amb el portuguès al camp, el quadre blanc-i-vermell va recuperar la iniciativa i va aconseguir neutralitzar el gol català per fi al minut 78; Thomas Lemar va posar una gran passada en profunditat per al davanter, que amb calma la va posar rasa al costat del pal esquerre.



El lusità encara va poder incrementar el compte en una rematada de cap després de centre de Llorente que el porter espanyolista va aconseguir aturar i, ja en el descompte, es va trobar amb Lecomte quan ja es disposava a rematar a l'àrea. Amb això, l' Atlètic ja acumula quatre partits seguits sense guanyar. L'Espanyol es col·loca setzè amb 12 punts.