El Reial madrid no va poder amb el Raig Vallecano / @EP

L'inesperada punxada del Reial Madrid aquest dilluns contra el Rayo Vallecano (3-2) va permetre que el Barça se n'anés a dormir sent líder de LaLiga Santander , amb dos punts d'avantatge. El Rayo va marcar un gol matiner per mitjà de Comesaña i va mostrar un futbol descarat i atrevit que va desmuntar tots els plans d'Ancelotti.

El Reial Madrid va aconseguir empatar gràcies a un penal revisat al VAR i transformat per Modric . Pocs minuts després, Militao posava l'1-2 al marcador amb un cop de cap de córner, però poc els va durar la remuntada, ja que Álvaro García va deixar anar una fuetada al límit del descans amb què va batre Courtois.

A la segona part, el Rayo no va perdre les forces i va continuar imposant el seu futbol i assecant jugadors com Valverde i Vinicius Jr., que va estar més pendent de les disputes amb altres jugadors que de la mateixa pilota. El VAR va tornar a aparèixer per assenyalar unes mans de Carvajal a l'àrea i Trejo va ser l'encarregat de llançar el penal. La primera vegada ho va fallar, però es va haver de repetir perquè Courtois no tenia els peus sobre la línia de gol, tal com mana el reglament, per la qual cosa va repetir el llançament de penal i va connectar el 3-2 definitiu. El Reial Madrid va intentar la igualada amb un arreó final però no va fer gaire efecte i se'n van anar de Vallecas amb les mans buides.

En els darrers quatre partits, el Reial Madrid ha aconseguit tan sols una victòria contra el Celtic de Glasgow (5-1), un empat contra el Girona (1-1) i dues derrotes contra el RB Leipzig (3-2) i el Rayo Vallecano (3-2). Aquesta baixada ha permès que el Barça sigui el nou líder de LaLiga Santander.

BARÇA, LÍDER AMB DOS PUNTS D'AVANTATGE

Els de Xavi Hernández van agrair de gran manera el capot que els va fer fora el Rayo, que per cert, també va aconseguir un empat al Camp Nou la primera jornada d'aquesta temporada.

Aquest dimarts arrenca l'última jornada abans que tots els jugadors marxin amb les seleccions per disputar el Mundial, i el Barça es veurà les cares amb l' Osasuna a El Sadar. El partit no té res de senzill, ja que els vermells van cinquens a la classificació amb 23 punts.

No obstant, els blaugranes tenen un al·licient més que llaminer: anar-se'n al Mundial sent líders, i per això necessiten guanyar a El Sadar. El Reial Madrid, per part seva, rebrà el Cadis al Bernabéu abans de la cita mundialista. Una trobada fàcil, a priori, si tenim en compte que el conjunt gadità és 19è a la classificació.