Foto: RFEBM

Les guerreres s'han complicat la vida. La selecció espanyola va perdre, dilluns passat 7 de novembre, el segon partit a la fase de grups de l'Europeu , de manera que necessiten un triomf contra Alemanya a la tercera jornada per no anar-se'n a casa a les primeres de canvi.

El combinat espanyol va patir una nova ensopegada, per 21-22, davant Polònia , en un mal final de partit, ja que el va deixar escapar un partit quan semblava controlat al tram final del segon temps. Les de José Ignacio Prades van arribar a dominar per 20-16.

Tot i això, les poloneses van arribar a la recta final del partit en un millor moment i, amb 0-6 de parcial, van aconseguir una diferència que, malgrat que Espanya va poder empatar, no ho va aconseguir. A més, la selecció podria patir la mala notícia de la lesió de Mercedes Castellanos.

L'equip es jugarà el tot pel tot davant de les germanes dimecres que ve 9 de novembre a partir de les 8:30 de la tarda. Alemanya ha guanyat un partit dels dos disputats fins ara, de manera que Espanya necessita guanyar per recuperar el goal average . Després de dues jornades, aquesta diferència de gols és de -2 per a les teutones i de -8 per a les Guerreres .