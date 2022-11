Pedri celebra el gol. Foto: FCB

Victòria de caràcter. El Barça va ser un equip amb personalitat i capaç de superar escenaris adversos la nit del 8 de novembre a Pamplona. El triomf contra l'Osasuna (1-2), amb remuntada inclosa, fa que els de Xavi Hernández tinguin una renda de 5 punts sobre el Reial Madrid al capdavant de la taula, encara que els blancs encara tinguin un partit pendent, que jugaran dijous que ve 10.

El Sadar és, tradicionalment, un estadi complicat per als grans ia la 14a jornada d'aquesta atípica lliga no en va ser cap excepció. Els pamploniques van sortir amb empenta i al minut 6 ja guanyaven gràcies a un gol precedit per una clara falta a Marcos Alonso . Ni l'àrbitre ni el VAR van considerar que havia de ser anul·lat.

Poc acostumats a anar per darrere al marcador a la lliga (només havia passat al Bernabéu a la competició domèstica), els blaugrana no acabaven de trobar-se. La nit navarresa es complicaria encara més cap a la mitja hora, quan Robert Lewandowski va veure la segona groga per una acció imprudent en un salt per una pilota dividida.

L'equip es quedava amb un de menys (a més, el seu referent ofensiu), perdent i amb una hora al davant. Tot i això, a la segona part arribaria una de les millors versions del curs. Abans del descans, a més, s'anul·laria un gol a Ferran Torres per fora de joc.

L'inici de la segona meitat va ser tot el contrari de la primera: bona acció de Jordi Alba i Ferran en atac, la pilota va caure a Pedri que, amb un xut ajustat al pal, igualava el matx.

Aquest gol va donar moral a l'equip, que va saber jugar millor amb inferioritat numèrica. La clau va ser imposar el partit que convenia al Barça , cosa que no ha sabut fer als partits de Champions, i que li ha costat l'eliminació.

A més, els canvis van resultar clau. Raphinha , convocat amb Brasil per a la Copa del Món, va aprofitar una gran assistència de Frenkie de Jong quan faltaven 5 minuts per al 90 per connectar un cop de cap que culminava la remuntada . Curiosament, les dues dianes de l'extrem han estat de cap.

D'aquesta manera, l'equip s'assegura que és líder fins a la nit de Cap d'Any. I és que després de la llarga parada pel Mundial, la lliga no es tornarà a posar en marxa fins al 31 de desembre. Aquell dia, el Barça visitarà el RCDE Stadium, sense Lewandowski (sancionat) i també sense Gerard Piqué, que ahir va ser convocat per darrera vegada amb l'equip i que també va veure una targeta vermella al descans.