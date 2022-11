Paula Badosa és la número 1 de l'equip espanyol. Foto: RFET

La selecció espanyola de tennis entra en joc aquest dimecres 9 de novembre a la Billie Jean King Cup , la competició anteriorment coneguda com a Copa Federació.

L'equip capitanejat per Anabel Medina torna a estar entre els que lluitaran per l'antiga Copa Federació, un èxit que se li resisteix al tennis nacional des de fa 24 anys quan, liderades per Arancha Sánchez-Vicario i Conchita Martínez, va conquistar el cinquè tútol. En fa 14, va disputar la seva última final, perduda davant Rússia, amb la torrentina a la pista encara.

Espanya acudeix amb esperances de passar almenys a la baralla final i superar un round robin que se li va resistir l'any passat a l'O2 Arena de Praga quan no va poder amb un exigent grup amb els Estats Units i Eslovàquia, en una presència marcada per les absències a última hora dels seus dos millors tennistes del rànquing llavors, Garbiñe Muguruza i Paula Badosa.

Muguruza tampoc serà a Glasgow aquest 2022, però sí la catalana, que acudeix com a número u de l'equip i amb ganes de reforçar la seva moral després d'una temporada molt complicada, sobretot a la segona part on amb prou feines ha pogut aconseguir victòries. "És una motivació per a mi deixar de jugar una mica com Paula Badosa i representar Espanya. Donaré el meu millor nivell, el cent per cent, per intentar guanyar el títol", va advertir jugadora de Begur a la roda de premsa del dilluns 7 de novembre.

Les kajazas arriben amb el seu millor equip, liderat per Elena Rybakina, campiona aquest any de Wimbledon i 22 del rànquing mundial, i Yulia Putintseva, 51 del món. L'altre rival del grup són les amfitriones, la Gran Bretanya.