Un dels estadis on es jugarà el Mundial. Foto: FIFA

L'inici del polèmic Mundial de futbol de Qatar és a tocar. Més enllà del purament esportiu, aquesta Copa del Món està aixecant polseguera pel país triat per a la seva disputa, un règim on no es respecten els drets humans, es degrada la dona i col·lectius com el LGTBI i s'han documentat morts de treballadors a la construcció d'alguns dels recintes que acolliran partits.

En aquest sentit, mitjans de tot el món s'han fet ressò de l'existència d'un 'manual de conducta', amb accions i comportaments permesos i prohibits pel règim del país. Es demana no saludar les dones a l'estil occidental , sinó que s'aconsella portar una mà al cor en senyal de respecte i salutació afectuosa. Tampoc no se les ha d'abraçar ni donar la mà.

D'altra banda, encara que les autoritats del país no impediran el consum d'alcohol i tabac als occidentals, no ho permetran fer en espais públics. En aquest sentit, tampoc no estarà permès el consum de cap producte carni de porc ni l'ús recreatiu de drogues.

Pel que fa a la vestimenta, s'exigeix que es vesteixin peces de roba que no mostrin massa parts del cos. Encara que no són obligatoris els vels o mocadors per a les dones, se'n recomana l'ús. Fins i tot els homes tindran prohibit ensenyar el pit , portar escots molt pronunciats que mostrin pit o anar amb samarretes sense mànigues .

De la mateixa manera, està prohibit parlar de religió i fer fotos de llocs públics i instal·lacions i menys de les persones del país sense demanar permís.