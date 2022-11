Robert lewandowski, recollint la Bota d'or / @EP

El jugador del FC Barcelona Robert Lewandowski va assegurar després de rebre la Bota d'Or com a màxim golejador d'Europa de la temporada passada que creu que l'equip blaugrana jugarà “millor” els propers mesos i augura un bon 2023 per al grup, va demanar de ser “pacients i, pel que fa al premi, es va mostrar "orgullós" de rebre'l i amb ganes de revalidar-lo per tercera vegada.



"Vam fer alguns errors a la 'Champions' que no pots cometre, perquè et deixen fora. No va ser fàcil. Hem de pensar en positiu i mirar endavant . Estem treballant tots junts, després del Mundial tornarem amb més confiança. En els propers mesos es veurà, jugarem millor. No pots canviar res en una setmana o en un mes, cal ser pacients", va assegurar després de rebre el premi.



A més, ha assegurat estar "molt content" a Barcelona i "orgullós". "Estic segur que el proper any serà molt bo. Ara sé per què el Barcelona és més que un club i és molt important", va reiterar. "Estem al bon camí, el que va passar ahir (remuntada davant l'Osasuna, 1-2) va ser bo, són partits en què es demostra les ganes que tenim de guanyar", va celebrar. Un partit en què va ser expulsat, amb dues grogues, a la mitja hora de joc.



Pel que fa a la Bota d'Or, va assegurar que estava molt content. “Moltes gràcies, n'estic molt orgullós, he treballat molt dur per aconseguir aquest premi i gràcies també als meus excompanys del Bayern ”, va reconèixer. I, sobre si superarà Erling Haaland (Manchester City) a la cursa per la pròxima Bota d'Or, es va mostrar prudent. "El millor per a mi és que l'equip guanyi, més que els premis individuals o marcar gols. Però intentaré repetir, encara que serà difícil", va assegurar.



"Per mi va ser fàcil adaptar-me per la benvinguda de companys i tècnics, però hi ha molta feina al darrere . He de seguir treballant perquè la temporada és molt llarga i quan tornem del Mundial seran 6 mesos. És un gran repte per a mi i per al club poder estar entre els grans equips", va apuntar.



Lewandowski va aconseguir la Bota d'Or que l'acredita com a màxim golejador europeu de la temporada passada , pel seu bon fer al Bayern Munic. L'internacional polonès va anotar 35 gols i va sumar 70 punts i va superar el davanter del PSG Kylian Mbappé (28 gols) i l'italià de la Lazio Ciro Immobile (27), amb Karim Benzema (Reial Madrid, 27) quart a la taula.



Va rebre el guardó a l' Antiga Fàbrica Estrella Damm , en un acte que va arrencar amb gairebé una hora de retard i que va comptar amb la presència d'una àmplia delegació blaugrana, amb el president, Joan Laporta, al capdavant de la majoria de membres de la Junta Directiva.



També hi van ser el seu entrenador actual, Xavi Hernández, el tècnic del Barça Atlètic, Rafa Márquez , i una llegenda del club com l'excapità Carles Puyol , entre d'altres. I, en vídeo, li va enviar un missatge de celebració el capità anterior al Bayern, l'alemany Thomas Müller. I Lewandowski va poder veure una selecció dels seus millors gols de l'any passat.



Va ser Puyol, que va lamentar no haver pogut jugar contra el davanter polonès, que va assegurar des de la tarima, minuts abans que fos entregada la Bota d'Or, que Lewandowski és un "grandíssim jugador". "És molt complet i molt difícil de marcar. No hem jugat, per sort per a mi però també per desgràcia perquè m'agradava jugar contra els millors", va reconèixer.



"Robert és molt complet, va molt bon per dalt, remata molt ràpid i juga d'esquena. Hauria estat molt complicat. És una sort que el tinguem a LaLiga i al FC Barcelona, van fer una grandíssima feina per portar un jugador del seu qualitat amb la situació delicada que tenim.S'ha adaptat molt ràpid i està marcant molts gols, espero que l'any que ve tornem a estar així amb una altra Bota ”, va augurar qui fos capità del FC Barcelona.



D'altra banda, Puyol va celebrar el triomf de dimarts davant l'Osasuna al Sadar (1-2). "Va ser un partit molt combatut, es va posar complicat però l'equip va demostrar que té caràcter. Una victòria molt important que ens deixa líders a l'aturada i dóna confiança a l'equip", va manifestar. I, de cara al Mundial, va demanar prudència per a Espanya. "Cal anar pas a pas. Tant de bo es trobin en semis, seria molt bo per a la selecció i per a la Polònia de Robert (podria ser una cruïlla). Però cal anar pas a pas", va advertir.



El davanter internacional polonès repeteix com a millor artiller europeu de l'any després de guanyar prèviament la Bota d'Or 2020-21. Anteriorment, l'italià Ciro Immobile (19-20) i l'argentí Leo Messi (del 2016 al 2019, sent jugador del FC Barcelona) van ser els Bota de Oro.



La Bota d'Or és un trofeu concedit per l'European Sports Media (ESM) , associació de mitjans esportius formada per MARCA, La Gazzetta dello Sport, A Bola, Fanatik, Elf Voetball, Telegraaf-Telesport, Kicker, Frankfurter Allgemeine, Sport- Express, Tipsbladet, World Soccer, Sportal, So Foot i Nemzeti Sport.