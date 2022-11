Cayetano Martínez d'Irujo explota contra Rubiales: "És un psicòpata i un xulo" | @ep

Cayetano Martínez de Irujo ha explotat contra Luis Rubiales, president de la Federació Espanyola de Futbol . Ho ha fet al programa 'La Fàbrica' de 8tv presentat per Gabriel Rufian. El fill de la Duquessa d?Alba no s?ha tallat al?hora de parlar de les autoritats esportives i polítiques.

Martínez de Irujo assegura que va deixar de ser president del comitè executiu de l'Associació Internacional de Genets de Salts (IJRC) per crear una associació d'esportistes per ajudar esports que "no tenen res". "Vaig incloure altres federacions com futbol, futbol sala, bàsquet, atletisme i ciclisme". Quan es va crear, Rubiales va accedir al capdavant de l' Associació de Futbolistes Espanyols. El fill de la Duquessa d?Alba assegura que Rubiales li va demanar una reunió i l?acuso de formar part d?un sindicat una cosa que l?exgenet va negar en rotund.

Davant d'això, Martínez de Irujo ha confessat que Rubiales va intentar comprar-li indirectament preguntant-li "Què és el que vols?". A més ho ha definit com una persona "prepotent, psicòpata i xulo". Per si no n'hi hagués prou ha reconegut que és "una persona perillosa perquè amenaça la gent". Per acabar, ha confessat que "té la il·lusió de manejar alguna cosa entre ell i jo cara a cara".