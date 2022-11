L''Streamer' Ibai Llanos/@EP

L'arxiconegut streamer, Ibai Llanos, part del Big Four de Twitch, assegura haver rebutjat viatjar al país i haver-se negat a fer continguts relacionats amb el torneig i la Selecció espanyola .

"Em va sorgir l'oportunitat d'anar a l'avió de la Selecció espanyola de futbol i bé, gravaria contingut, no faria directes, sinó que gravaria continguts, però no em surt dels collons i no ho faré. "Vaig prendre la decisió ja fa setmanes, no és que l'hagi pres avui. No ho faré" ha dit Ibai.