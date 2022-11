Foto: Repsol Honda Team



El pilot de Cervera de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) va assegurar el passat dijous 10 de novembre que “ el cabreig no aporta res quan has de construir ”, en relació amb la primera presa de contacte amb el prototip d'Honda per al 2023 que no va ser del tot gratificant, però "precís", per al vuit vegades campió del món, tot i que va insistir que el compromís de la fàbrica, en què confia "al 100%", és "de 10".

"Els objectius han de ser intentar lluitar pel títol. Hem d'esperar a veure com es desenvoluparà l'hivern. València va ser un entrenament precís, i crec que en general va ser bo. El que es va provar va ser un passet. Hem de seguir treballant per tenir un conjunt més competitiu per al 2023", va valorar Márquez després d'un esdeveniment amb biocombustible de Repsol sobre els tests de València a Cheste, després del qual demana "tot" quant a millores a la moto, encara que no existeixi la "moto perfecta".



“La moto ha de ser dòcil als revolts, el tren davanter és un dels punts importants. Cal millorar força el nivell de tracció. La moto estil Marc Márquez va ser fins al 2021, aquest any va ser un canvi molt gran, una moto per tot pilot", va dir el pilot, que va assegurar que la fàbrica "agafarà tots els comentaris" que rebi.