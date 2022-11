El Barça se'n va primer a l'aturada / @EP

L'ajustada victòria del Reial Madrid contra el Cadis (2-1), amb ensurt final que podria haver resultat en empat inclòs, va tancar aquest dijous la jornada 14 de LaLiga Santander . Aquesta era la darrera abans d'anar a l'aturada prèvia al Mundial de Qatar, que arrencarà el diumenge 20 de novembre.

Així ha quedat la classificació a la zona europea:

Classificació LaLiga Santander / LaLiga

El Barça marxa líder amb 37 punts, dos per sobre del Reial Madrid. Real Sociedad i A thletic Club tanquen les places de Champions League.

Atlètic de Madrid i Real Betis , per la seva banda ocupen les places d' Europa League , empatats a 24 punts. Finalment, l' Osasuna és l'equip col·locat a la Conference League en setena posició.

Zona mitjana de la taula de LaLiga Santander / LaLiga

A la zona mitjana de la taula, els segueix el Rayo Vallecano , que ha fet un molt bon paper, plantant cara a grans com el Reial Madrid (victòria per 3-2) o el Barça (0-0). El Vila-real ha patit les conseqüències d'un inici regular i un canvi d'entrenador amb què encara no han donat la tecla per carburar.

El València de Gennaro Gattuso marca just la meitat de la taula, mentre que el Mallorca d'Aguirre ha sorprès amb el bon paper del seu inici de lliga. Segueixen el Reial Valladolid i el Girona , que ha quallat bones actuacions en els darrers partits i ha aconseguit allunyar-se de la zona de descens. Empatat a punts el segueix l' Almeria .

A la quinzena plaça hi ha el Getafe , seguit de l' Espanyol i el Celta amb 12 punts.

Zona de descens de LaLiga Santander / LaLiga

I ja a la zona de descens hi ha el Sevilla , que van acomiadar Lopetegui amb un inici de Lliga desastrós, Cadis i Elx , que haurà de remar molt per sortir d'aquesta situació tan dolenta.