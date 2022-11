Llums i sobres a la victòria de l'Espanyol. | @ep

L' Espanyol es va fer aquest dissabte amb la victòria que els permet seguir una ronda més a la Copa del Rei després de derrotar el CD Rincón en un matx molt tediós i en què no van acabar d'aconseguir aquesta versió millorada que tant s'esperava. Tot i vèncer per un voluminós 0-3 , el conjunt periquito no va mostrar el nivell d' un equip de l' elit del futbol que s'enfronta a un Divisió d' Honor .

L 'Espanyol va deixar els seus aficionats una primera part molt fluixa i tova on no van aconseguir generar superioritat ni crear cap ocasió manifesta de gol. A més, l''auto-expulsió', totalment evitable, de Dani Gómez per agredir lleument el col·legiat Pizarro Gómez, just a punt del descans, va obligar Diego Martínez a moure fitxa des de la banca.

A mitja part l'entrenador periquito es va deixar de rotacions i va treure tota l'artilleria al camp amb l'entrada de Puado, Óscar Gil i Keidi Bare . Pocs minuts després, el Rincón també ajudaria el conjunt de Cornellà amb l'expulsió d'un dels seus jugadors, Antonio Conejo , per una forta falta. Amb tot, el 'vendaval' periquito va aconseguir anar enllaçant jugades i gols. Puado , Expósito i Joselu van ser els encarregats de posar llum a un partit que va deixar sensacions amargues i poc optimisme per a un Espanyol que s'ha de posar a to en aquesta aturada pel Mundial per recuperar energia, força i sobretot il·lusió pel projecte.