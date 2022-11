La bona ratxa del Girona contra la il·lusió del Quintanar del Rey | @GironaFC

Aquest dissabte l' Estadi de San Marcos acollirà a les 12:00h un equip de Primera Divisió per primera vegada a la seva història. El Girona disputa contra el Quintanar del Rei el seu primer xoc a la competició. L' equip català arriba en una molt bona dinàmica després d'empatar a un davant el Reial Madrid i guanyar amb contundència l ' Elx i l ' Athletic de Bilbao .

Malgrat tot el Girona arriba tocat amb les baixes de Gazzaniga, David López i Oriol Romeu , per decisió tècnica, ni els lesionats Ibrahima Kebe, Borja Garcia, Yangel Herrera, Yan Couto, Samu Saiz, Juanpe i Reinier. Per això s'espera que avui el conjunt de Michel salti al camp amb una proposta de joc diferent donant minuts als jugadors amb menys rellevància al camp. Tot i que Stuani i Riquelme lideren l'equip, Toni Fuidias debutarà a la porteria i s'espera alguna incorporació dels quatre jugadors del filial convocats en algun moment del partit: Artero, Biel Farrés, Ureña i Joel Roca.

Per la seva banda, el conjunt manxec publicava en les hores passades un vídeo emocional per a l'afició i l'equip en commemoració d'aquest dia històric per a ells.