Foto: CR7

Guerra oberta al Manchester United. Diumenge passat 13 de novembre, el diari britànic The Sun va publicar una entrevista feta a Cristiano Ronaldo en què el davanter portuguès va assegurar, sobre el seu entrenador Erik ten Hag "no tinc respecte per ell perquè ell no mostra respecte per mi".

L' exmadridista va assegurar sentir-se "traït" per diverses persones del club, lamentant que no només aquest estiu hi havia gent que volia que abandonés l' entitat , sinó que li consta que diferents càrrecs del club no volien que hagués tornat l' estiu del 2021.

"Els aficionats han de saber la veritat. Vull el millor per al club, per això vaig venir. Des que Ferguson se'n va anar no he vist evolució a l'equip. Res ha canviat. Si volen canviar-ho, necessiten fer moltes coses diferents", ha assegurat.

La seva sortida d'Old Trafford podria precipitar-se al moment que s'obri el mercat d'hivern. El portuguès s'incorporarà a la convocatòria de la selecció per disputar el Mundial de Qatar.