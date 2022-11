Sergio Busquets i Pedri. Foto: Europa Press

A les 13.30 d'aquest dilluns 14 de novembre s'ha posat en marxa la concentració de la selecció espanyola a la Ciutat del Futbol de les Fregues per preparar el Mundial de Qatar . Els 26 convocats per Luis Enrique Martínez per a la cita han arribat a la seu de la Federació per començar la preparació de la Copa del Món.

La primera sessió d'entrenament està prevista per a les 18.30, mentre que dimarts que ve 15 l'expedició partirà cap a Jordània, on jugaran el seu únic partit amistós (contra el combinat d'aquest país) abans del debut al Mundial.

Espanya debutarà a la Copa del Món davant Costa Rica a l'Estadi Al Thumama de Doha dimecres 23 de novembre a les 19:00 hores, a la primera jornada del Grup E.