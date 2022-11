La foto de família de les autoritats. Foto: Europa Press

La 37a edició de la Copa de l'Amèrica de vela començarà a Barcelona el 22 d'agost del 2024 amb les regates prèvies a les competicions , que seran al setembre i que serviran per decidir qui es bat per la Copa, entre els dies 12 i 27 de octubre.

Així ho ha anunciat el CEO de l'esdeveniment, Grant Dalton , a la presentació de la regata, que s'ha fet aquest dimecres 16 de novembre al Museu Marítim de Barcelona, on han participat l'alcaldessa, Ada Colau, el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, el vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, Jaume Collboni, delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay, i el president del Port de Barcelona, Damià Calvet.

Dalton ha explicat els avenços en la preparació de la competició, ha detallat el calendari i ha explicat que els equips "ja estan preparats" per instal·lar-se a les bases dels espais instal·lats al Port, que preveu que sigui abans d'estiu del 2023.

Ha destacat que al principi el Port preveia que la instal·lació fos a principis del 2024 però que "gràcies a tot l'esforç vindran com més aviat millor", i, en aquest sentit, Calvet ha especificat que els espais estaran disponibles a partir del proper abril perquè els cinc equips comencin a construir les bases.

"Tot apunta que tot funcionarà de manera excel·lent", ha subratllat Dalton, que ha apuntat que hi ha sis equips per a joves i sis per a dones i que n'hi ha molts més que els demanen participar, a més d'altres competicions en paral·lel, i veu probable que hi hagi un equip espanyol.

EL "LLEGAT" DE LA COPA DE L'AMÈRICA



Dalton ha confiat en el llegat que la Copa de l'Amèrica deixarà a la ciutat, com ho van fer els Jocs Olímpics del 92, dels quals ha destacat el sentiment de pertinença a la ciutat i la implicació dels voluntaris, un fet que vol que es repeteixi el 2024 amb la competició de vela.

Per ell, això és el valor intangible que pot deixar la competició a la capital catalana, mentre que ha definit com a valor tangible l'acceleració que hi haurà a la ciutat amb les obres al Port, per exemple: “Això econòmicament és bo”.

BARCELONA, "REFERENT D'ÈXIT"



Per part seva, Colau ha assegurat que totes les àrees de l'Ajuntament estan implicades en les qüestions logístiques de l'esdeveniment perquè "Barcelona es converteixi en un referent d'èxit" i ha dit que els barcelonins han de tenir plena confiança en les capacitats, el talent i la potencialitat per escollir els millors projectes per aterrar-los a la ciutat, cosa en què també ha coincidit Collboni.

Per a Torrent, la Copa Amèrica és una competició llegendària que obre una "finestra d'oportunitats" per projectar a Barcelona ia Catalunya a nivell mundial i per generar ocupació, a més de promoure projectes d'innovació i ser un revulsiu també per a la investigació i la transició cap a una mobilitat verda.

Per la seva banda, Calvet ha explicat que des del Port han accelerat 16 actuacions previstes amb què sumaran una inversió de 55 milions d'euros per posar les seves instal·lacions a disposició de la competició, com ara la construcció de la rambla de la Nova Bocana, la nova Llotja de Mar i la rehabilitació de l'edifici del Maremagnum, entre d'altres.

Finalment, Gay espera que la competició sigui "un èxit de la societat espanyola" i situï Barcelona, Catalunya i la resta d'Espanya al mapa mundial, en una mostra de col·laboració publicoprivada i del treball conjunt de les administracions.