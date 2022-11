Ansu Fati serà titular. Foto: RFEF



La selecció espanyola de futbol disputarà, a les 5 de la tarda d'aquest dijous 17 de novembre, un amistós de preparació davant de Jordània , rival que li servirà per anar agafant ritme de cara al seu esperat debut de la setmana que ve davant de Costa Rica a el Mundial de Qatar .

Serà la seva única prova per continuar ajustant coses amb vista a l'assalt al tron mundial. El seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, ja va advertir el dia de la llista de convocats que aquest partit no donaria pistes sobre el primer onze mundialista, però sí que ha deixat clar que li servirà per treure "conclusions".

L'asturià va ser clar en dir que utilitzaria sobretot aquells jugadors que tinguessin menys minuts o que estiguessin menys carregats i en la prèvia ja va anar reduint una mica les previsions en confirmar que Álvaro Morata, Hugo Guillamón i Marcos Llorente descansaran per molèsties a què va restar importància. A més, el tècnic de Gijón també va anunciar que Ansu Fati serà titular i que espera que pugui jugar tot el partit, a la recerca que el jove davanter hispanoguineà vagi recuperant la confiança.