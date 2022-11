Foto: UEFA

La selecció d' Anglaterra és una de les que ha anunciat que lluirà l'arc de Sant Martí en suport al col·lectiu LGTBI+ al braçalet que llueixi el seu capità en els partits del Mundial de Qatar que arrenca diumenge que ve 20. La imatge de Harry Kane, previsiblement, anirà acompanyada dels colors de l'arc de Sant Martí.

Tot i això, això els comportarà una sanció per part de la FIFA, que assegura no permetre que es manin "missatges polítics durant el torneig".

Aquest extrem, però, no preocupa el president de la FA, Mark Bullingham, que en una entrevista recent amb la televisió Sky va assegurar que han traslladat la seva intenció al màxim organisme del futbol mundial. "No ens han respost a la nostra petició de portar el braçalet. És possible que siguem sancionats Si és així, pagarem la sanció", va assegurar el capitost del futbol anglès.