Benzema no podrà jugar jugar el Mundial del 2022 per una lesió a la cuixa|@EP

El davanter de la selecció de França Karim Benzema no podrà jugar el Mundial de Qatar 2022 arran d'una lesió aquest dissabte durant l'entrenament, el qual ha hagut d'abandonar i per tant no podrà ajudar la vigent campiona a defensar el títol.

Benzema, que estava penjant d'un fil per les molèsties del darrer mes amb el Reial Madrid, es va estrenar per primer cop amb el grup aquest dissabte i no va poder acabar la sessió per unes molèsties. L'equip mèdic gal li ha fet proves i la Federació Francesa de Futbol (FFF) ha anunciat aquesta nit la baixa de la Pilota d'Or per al Mundial .

"Estic extremadament trist per Karim, que ha fet d'aquesta Copa del Món un objectiu important. Tot i aquest nou cop per a la selecció francesa, tinc plena confiança en el meu grup. Farem tot el possible per complir amb l'enorme desafiament que ens espera “, ha dit el seleccionador nacional, Didier Deschamps.

El web de l'FFF ha penjat a la seva pàgina web aquestes declaracions del seu seleccionador, a més del comunicat mèdic de Benzema. "Es va fer una ressonància magnètica en un hospital de Doha, que malauradament va confirmar una lesió al recte femoral, que requerirà un període de recuperació de tres setmanes", diu.

El jugador del Reial Madrid , que va jugar el Brasil 2014 , torna a perdre's la Copa del Món després de la seva absència a Rússia el 2018, quan estava apartat de la selecció pel 'cas Valbuena '. Benzema es va quedar sense aixecar el títol fa quatre anys i tampoc no podrà ajudar aquest any la seva selecció a defensar-lo.