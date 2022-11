L'estadi Joan Serrahima és un dels epicentres de l'atletisme barceloní. Foto: Arxiu

Aconseguir que els Mundials d’Atletisme del 2027 o del 2029 se celebrin a Barcelona. Aquesta és la intenció del grup municipal d'Esquerra Republicana, que ho traslladarà en forma de prec al proper plenari, per tal que el govern municipal es comprometi a impulsar la candidatura perquè la ciutat esdevingui la seu d’aquest esdeveniment esportiu internacional. “Per trajectòria esportiva, arrelament de l’atletisme a la ciutat i experiència en la gestió de grans esdeveniments esportius Barcelona ha de manifestar la seva voluntat d’organitzar aquest Mundial”, ha explicat la regidora republicana Elisenda Alamany aquest dimarts 22 de novembre en roda de premsa.

“Des d’Esquerra hem fet la ronda de contactes necessària, amb els actors determinants, per temptejar si Barcelona pot ser una gran candidata, i estem segures que ho pot ser”, ha continuat Alamany, afirmant que el seu grup “no es llançaria a la piscina si veiéssim que no hi ha aigua”. El termini per presentar una precandidatura finalitzarà l’u d’abril del 2023.

La regidora ha recordat que l’actual president de World Athletics, Sebastian Coe, ja va assegurar que Barcelona seria “un escenari fantàstic” per allotjar un Mundial, i que l’estadi Olímpic Lluís Companys, que serà millorat amb la presència del F.C. Barcelona en els propers anys, ja compleix amb els estàndards per seu seu d’aquesta competició. “Hi ha coses a l’ecosistema que encaixen, ara falta una precandidatura perquè puguem optar a ser la seu del Mundial”, ha remarcat l’edil.