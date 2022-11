Cristiano Ronaldo amb la samarreta del Manchester United / @EP

Fi al culebró de CR7. Després d'una entrevista explosiva en què carregava durament contra el Manchester United , l'entrenador i els seus companys, Crisitano Ronaldo i el club anglès han arribat a un acord per rescindir el contracte.

"Cristiano Ronaldo deixarà el Manchester United de mutu acord, amb efecte immediat. El club li agraeix la seva immensa contribució durant dues etapes a Old Trafford, anotant 145 gols en 346 aparicions, i desitja a ell ia la seva família el millor per al futur. Tots al Manchester United segueixen enfocats a continuar el progrés de l'equip sota Erik ten Hag i treballar junts per aconseguir l'èxit al camp", diu curt comunicat oficial dels 'diables vermells'.

Cristiano Ronaldo està immers al Mundial de Qatar, però haurà de buscar un equip per jugar tan bon punt s'acabi el torneig.