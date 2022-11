Old Trafford, el camp de l'United / @EP

Un rumor va guanyant força a la Premier League : Amancio Ortega vol comprar el Manchester United . Un dels 20 homes més rics del món i el més ric d'Espanya vol aconseguir la propietat del club més important d'Anglaterra pel que fa a nombre de títols. Aparentment, el fundador d' Inditex , enfocat últimament en grans inversions urbanístiques a través de Pontegadea , ha vist la disposició dels actuals propietaris del United a negociar com una bona oportunitat de negoci, i estudia presentar una oferta formal.

Ha estat el diari local Manchester Evening News el que ha posat tothom després de la pista d'Ortega. El conjunt mancunià no travessa el seu millor moment ni en el pla esportiu -acaben d'acomiadar Cristiano Ronaldo- ni a l'institucional, i grans fortunes, com Apple o l'exjugador David Beckham estan a l'aguait del club dels 'red devils' . Segons aquestes informacions, l'empresari espanyol ja hauria fet els primers passos per adquirir la propietat de l'esquadra anglesa, però l'operació es podria allargar.

