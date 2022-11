L?equip celebra un dels gols. Foto: FCB



El Barça suma i segueix la temporada 2022-2023 de la Lliga F i es va mostrar aclaparador en la seva visita al Metropolità de diumenge passat 27 de novembre, on va golejar (1-6) l' Atlètic de Madrid . Davant 24.107 espectadors, l'actual campió va mantenir la seva impecable marxa i va encadenar el seu 44 triomf consecutiu al campionat domèstic malgrat la igualtat que hi va haver durant els primers 45 minuts.

Ana Crnogorcevic, en els compassos inicials del matx, va obrir el marcador per a l'equip de Jonatan Giráldez i malgrat el domini visitant, l'Atlètic no va desaprofitar el penal de Patri Guijarro a Ajibade per empatar per mitjà de Leicy Santos. Això va animar les locals, però, no obstant, el Barça se'n va anar per davant gràcies a una gran falta executada per Mapi León.

El segon temps va ser un monòleg barcelonista. Lucy Bronze donaria un avantatge de dos gols al minut 5 de la represa, però la protagonista absoluta de la segona meitat va ser Salma Paralluelo. La jove atacant va marcar dos gols en quatre minuts, mentre que el darrer gol del matx va portar la firma d'Ingrid Engen.

El proper repte per a l'equip de Giráldez serà el dissabte 3 de desembre, a l'Estadi Johan Cruyff, contra la Reial Societat de Natalia Arroyo.