Jimmy Wright @ep

Ha mort als 63 anys el jugador de bàsquet Jimmy Wright , llegenda del Breogan i jugador d'equips com l'Osca o el Girona, on va aconseguir que l'equip es classifiqués per primera vegada a la primera lliga del bàsquet espanyol, l'ACB.

Wright va aconseguir aquesta fita que serà eternament recordada pels seguidors del Girona la temporada 1987/88, després d'abandonar el Breogan de Lugo. Sota les ordres de l'entrenador Guifré Gol, i compartint equip amb Pujols, Epi I i Manolo Álvarez, entre altres jugadors, Writght va aconseguir portar el Girona al capdamunt del bàsquet espanyol.

També serà recordat pel seu pas pel Breogan. Amb el conjunt gallec, l'aler-pívot va formar part d'una plantilla que va passar a la història, aconseguint la millor classificació del club a la màxima categoria , la sisena plaça. "Vas ser gran a la vida i ho seguiràs sent al cor de molta gent on vas deixar empremta. Vola tan alt com ho feies a la pista. T'estimo, pare" , va escriure el seu fill, Devin Wright, a les seves xarxes socials.