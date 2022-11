L'exfutbolista brasiler Pelé / Arxiu

Pelé ha estat hospitalitzat d'urgència. La llegenda del futbol, de 82 anys, ha estat ingressat a un hospital de Sao Paulo després que el seu cos no reaccionés favorablement al tractament de quimioteràpia. L'exfutbolista presentava una inflor i un edema generalitzat, a més d'una insuficiència cardíaca descompensada.

El setembre passat de 2021 se li va detectar un tumor en el còlon a l'exfutbolista, i aquesta no és la primera vegada que l'ingressen. Al febrer va estar 15 dies hospitalitzat per una infecció urinària, però en aquests moments el seu cos no està responent bé a la quimioteràpia.

A la fi d'estiu de 2022, Pelé va emetre un comunicat desmentint la seva mort, ja que era una notícia que rondava en les xarxes socials. "Vaig haver de publicar això perquè existeixen notícies falses circulant sobre aquest assumpte. Això em decep, però no m'afectarà. Estic guanyant aquest partit", va afirmar en el seu compte oficial de les xarxes socials.