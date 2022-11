El FC Barcelona i el Reial Madrid han decidit no assistir a la reunió extraordinària que ha convocat el president de LaLiga, Javier Tebas , el proper 7 de desembre. Els dos clubs han acusat el màxim representant de la lliga espanyola d'organitzar una assemblea "il·legal", aprofundint en el desacord que tenen tots dos equips amb Tebes des que van decidir crear la Superlliga.

Javier Tebas @ep

El president de LaLiga ha convocat aquesta reunió per tractar assumptes d'urgència que beneficien l'ens i que, si no fos analitzats amb cautela, podrien perjudicar els dos grans equips de la competició, i per això les directives del Barça i el Madrid han decidit no acudir a aquesta trobada, que podria ser vist com un parany.

El FC Barcelona ha llançat un comunicat aquest dimecres on assegura que aquesta Assemblea "planteja tractar assumptes molt rellevants, relatius a la modificació i al Reglament General de LaLiga que requereixen més debat preu i una anàlisi més extensa i participativa". "La posició del FC Barcelona sempre ha estat arribar a acords consensuats després d'haver-se tractat prèviament amb coherència i respecte a totes les posicions" , continua afirmant el club, i conclou el comunicat afirmant que l'actuació de Tebes en convocar aquesta reunió ha estat " lesiva per als drets i interessos del FC Barcelona”.

El Reial Madrid també ha emès un comunicat on afirmen que consideren "il·legal la convocatòria, ja que se cita els clubs a més de 5.000 km de la seu de LaLiga". De la mateixa manera, assenyala que "és totalment injustificable abordar així improvisat i urgent, sense l'oportú debat i anàlisi assossegada, modificacions de rellevància de la normativa interna de LaLiga".

El club blanc "no enviarà cap representant a Dubai pels motius exposats" i lamenta haver de reaccionar així "davant actuacions irresponsables del president de LaLiga que tenen un cost econòmic injustificable i perjudiquen greument la imatge i la reputació del futbol espanyol".

TEBAS ES DEFENSA



LaLiga ha contestat els dos clubs subratllant que la celebració de l'Assemblea General Extraordinària el 7 de desembre a Dubai "en cap cas és il·legal" i ha lamentat que el "criteri discordant d'uns quants", en al·lusió al Reial Madrid i el FC Barcelona que han anunciat la seva absència, pretengui modificar els plans de creixement de la majoria.



" En cap cas aquesta convocatòria es pot qualificar d'il·legal ja que s'ha convocat degudament seguint la normativa interna que aplica en aquests casos en temps i forma. D'altra banda, ni les normes positives directament aplicables ni la normativa interna de LaLiga limiten la possibilitat de que l'assemblea general celebri les seves reunions a qualsevol lloc sempre que així s'indiqui a la convocatòria", va explicar en un comunicat.



D'altra banda, la patronal de clubs ha recordat que "no és la primera vegada" que l'Assemblea es

celebra a llocs diferents del domicili social de LaLiga. "Adicionalment, amb caràcter previ a l'Assemblea durant aquesta setmana s'han organitzat sessions informatives sobre les qüestions incloses a l'ordre del dia, facilitant tota informació relativa a aquest a tots els clubs", ha afegit.