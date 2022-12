Joan Laporta, el president del Futbol Club Barcelona / @EP

El Barça ha fet un pas endavant en el seu afany per continuar conquerint territori i així comercialitzar el seu marxandatge, una font d'ingressos important per a les arques blaugranes. Amb aquest objectiu al cap, el club presidit per Joan Laporta ha obert una botiga a Madrid... amb una pancarta que no ha deixat indiferent ningú.

A la pancarta es pot llegir "Raúl és culer", en referència potser a Raúl González, una de les llegendes del Reial Madrid. Aquesta és la tercera pancarta que el conjunt blaugrana penja als carrers madrilenys. La primera va ser la de Joan Laporta, que a la seva campanya per ser el nou president va penjar una lona en què es podia llegir "Ganes de tornar a veure-us", mentre que la segona va ser una prèvia a l'enfrontament contra el club blanc que deia " Ganes de Clàssic".

MÉS INFORMACIÓ Barça i Madrid responen amb contundència al parany de Tebes

La botiga estarà situada al carrer Arenal número 9, a tan sols 55 metres de la botiga oficial del Reial Madrid, situada al carrer Arenal número 6.