Pelé ja no respon a la quimioteràpia i està en cures pal·liatives|@EP

Mentre la selecció del Brasil busca un nou trofeu a la Copa del Mundial de la FIFA de Qatar 2022 , la salut d'un dels seus màxims ídols de la història té en suspens tot el país. L'exfutbolista Edson Arantes do Nascimento , conegut per tot el planeta com Pelé , ja no respon al tractament de quimioteràpia que estava rebent per lluitar contra el càncer i els metges han decidit traslladar-lo a les cures pal·liatives, segons ha informat aquest dissabte en exclusiva el diari Folha de Són Paulo .

Aquest mitjà apunta que O Rei , de 82 anys , té càncer des del 2021 i li van diagnosticar metàstasi en intestí, pulmó i fetge a principis d'aquest any, ja no respon al tractament que se sotmetia des del setembre de l'any passat, quan va ser operat de un càncer de còlon. Segons la informació de Folha , l'astre brasiler “segueix rebent mesures de confort, per alleujar el dolor i la manca d'aire, per exemple, sense sotmetre's a teràpies invasives” a l' Hospital Israelita Albert Einstein .

Els mitjans brasilers havien informat que Pelé va ser hospitalitzat després que la seva dona, Márcia Aoki , li detectés una “inflor a tot el cos” sumat al que els especialistes van definir com a “insuficiència cardíaca descompensada” . Encara que a l'últim comunicat mèdic oficial, que va ser difós pels metges del centre de salut dimecres passat, es va especificar encara més sobre els motius de la nova hospitalització.

“Edson Arantes do Nascimento va ser ingressat ahir a l' Hospital Israelita Albert Einstein per a una reavaluació del tractament de quimioteràpia per al tumor colònic identificat el setembre del 2021. Després de l'avaluació mèdica, el pacient va ser traslladat a una sala comuna, sense necessitat d'ingrés a una unitat semiintensiva o UCI. L'exjugador està en ple control de les funcions vitals i el seu estat clínic és estable”, van comunicar.

Aquest dijous, un missatge a les xarxes socials del mateix Pelé havien portat tranquil·litat als fanàtics. “Amics, sóc a l'hospital fent la meva visita mensual. Sempre és bonic rebre missatges positius com aquest. Gràcies a Qatar per aquest homenatge, ia tots els que m'envien bones vibres!” , van escriure en una publicació que mostra els edificis de Doha amb la seva imatge i unes paraules d'alè.

La notícia que té en suspens el món del futbol ha arribat fins al país organitzador del Mundial. Un dels jugadors que més ràpid ha reaccionat ha estat el francès Kylian Mbappé , principal figura de la selecció de França i un dels jugadors més destacats del torneig, que no va dubtar a utilitzar el compte de Twitter per expressar el seu suport. “Resen pel Rei Pelé” , va escriure.

En l'últim partit de la selecció del Brasil , que va ser aquest divendres contra el Camerun per la tercera data del Grup H , els aficionats brasilers no només van tenyir de verd i groc les tribunes del Lusail Stadium . Els seguidors també van deixar una bella imatge en desplegar una samarreta i una pancarta gegant desitjant una ràpida millora al seu gran ídol. Pelé travessa un moment de salut dedicat però té el suport de tot el món del futbol al torneig més prestigiós d'aquest esport.