Pelé, en una imatge amb Roger Federer. Foto: Instagram (@pele)

"Els meus amics, vull mantenir tots tranquils i positius. Estic fort, amb molta il·lusió i segueixo el meu tractament com sempre. Vull agrair a tot l'equip mèdic i d'infermeria per totes les cures que he rebut".

Amb aquest missatge, acompanyat d'un comunicat hospitalari, Pelé va voler tranquil·litzar els seus compatriotes brasilers i els aficionats del futbol de tot el món.

El veterà exfutbolista brasiler va ingressar a l'hospital el 29 de novembre passat i s'havia especulat amb un possible empitjorament del seu estat de salut.

Pelé també assegura que "tinc molta fe en Déu i cada missatge d'amor que rebo de vostès a tot el món em manté ple d'energia" i diu que té ganes de veure els partits del Brasil a la Copa del Món.