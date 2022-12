Galimany és atleta del Barça. Foto: FCB

L'atleta catalana Marta Galimany ha batut, el 4 de desembre, el rècord d'Espanya a la Marató de València. La de Valls ha aconseguit rebaixar la plusmarca que va aconseguir el 1995 per la palentina Ana Isabel Alonso (2.26.51), de manera que la nova millor marca d'una atleta estatal és de 2.26.14.

La corredora ha explicat que la cursa ha estat "com un clau", a 17:20 aproximadament cada cinc quilòmetres, amb 17:30 del 30 al 35 i 17:02 del 35 al 40, amb 7:37 per als darrers 2,2 quilòmetres . El pas de la mitja marató va estar a 1:13:14.

"Al quilòmetre 34 i després de veure que anava bé al ritme, sí que he pensat que ja no es podria escapar, perquè em veia molt bé. Fins i tot he pogut tirar una mica més i al final fins i tot gaudir sabent ho aconseguiria, però també era prudent i li deia a la meva llebre , Roger, que no tirés més per assegurar. Després em vaig veure bé, ja he vist com de parcials que del quilòmetre 35 al 40 ha estat el més ràpid que hem fet", va indicar Galimany a la Real Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA).