Foto: Sandor Martin

Amb tot el món mirant, el barceloní Sandor Martín tindrà, la matinada del dissabte 10 al diumenge 11 de desembre, una nova oportunitat de sorprendre el món i guanyar-se una oportunitat per lluitar pel campionat del món de boxa. Martín, campió d'Espanya, la Unió Europea i Europa durant la seva trajectòria, s'enfrontarà al novaiorquès d'origen hondureny Teófimo López. "Al final jo vinc per guanyar. Respecto molt López, la carrera que ha tingut com a esportista professional. Desitjo que donem un gran combat. Per mi és un moment molt especial, però no miro més enllà d'aquest combat ", va dir el púgil del KO Verdun a la roda de premsa prèvia a la baralla, celebrada el passat dijous 8 al Madison Square Garden de Nova York, considerat per molts la meca de la boxa , i que serà l'imponent escenari de la contesa.

Martín, de 29 anys, arriba a la cita amb un rècord de 40 triomfs i 2 derrotes (mai ha estat noquejat, els 2 combats perduts van ser per decisió dels jutges), mentre que el seu oponent, 4 anys més jove, presenta un rècord de 17 victòries i un combat perdut, l'any passat al mateix escenari, el MSG.

El camí cap al combat s'ha anat escalfant per part de López, que encara que de forma reiterada ha dit que respecta el català (i ho va repetir en roda de premsa), és una cosa que no es percep a l'entorn de Martín, fins i tot al propi púgil. "Crec que ell i jo vivim en mons diferents, ell viu al de l'espectacle i jo al de la boxa. Quan estava gravant entrevistes, veient els Knicks, de compres, jo estava entrenant, aquesta és la diferència", va deixar anar a la conferència prèvia al combat.

EL CAMÍ CAP AL COMBAT

El català, que aquest any ha lluitat únicament una vegada (un triomf per decisió unànime davant de José Félix) ja va donar un cop de puny sobre la taula de la boxa mundial l'octubre del 2021 quan, en el seu debut pugilístic als Estats Units, va derrotar l'excampió del món Mikey Garcia.

En diverses entrevistes, Martín va explicar que tot semblava encaminat que el seu segon rival de l'any fos Ryan García, però que les converses no van fructificar. Gairebé a última hora (el combat va ser anunciat el 9 de novembre passat), el púgil de la Prosperitat anunciava la seva cara a cara amb López, com a combat per decidir un dels contendents al campionat del món de la World Boxing Council (WBC) a el pes super lleuger.

Per la seva banda, López també ha lluitat en una ocasió aquest 2022; ho va fer a Las Vegas a mitjans d'agost, quan va derrotar per KO tècnic Pedro Campa. Abans d'aquesta baralla, el 2021, va perdre per decisió dividida davant l'australià George Kambosos Jr.

EL PRIMER CATALÀ CAMPIÓ DEL MÓN?

I és que el que es juga Martín, accedir a la baralla pel campionat del món i esdevenir el primer català que guanya un títol mundial de boxa.

Fins ara, 15 espanyols (12 homes i 3 dones) s'han aconseguit coronar amb el cinturó mundial d'alguna de les organitzacions de l'esport.

Tot i això, cap d'ells i elles ha nascut a Catalunya. És el moment de Sandor que, cada cop que parla, assegura que està preparat.