Argentina celebren passi a semifinals després d'una victòria renyida|@EP

Aliens a la calor sufocant en una gran plaça de Buenos Aires, milers de seguidors, molts vestits amb la samarreta del seu ídol Lionel Messi, van saltar i es van fondre en interminables abraçades. Argentina havia vençut els Països Baixos per penals després d'un agònic partit disputat divendres, per ascendir un esglaó més al Mundial i plantar-se a les semifinals.

El gol de Lautaro Martínez segellant la victòria argentina 4-3 a la tanda de penals va fer esclatar la multitud congregada davant d'una enorme pantalla en què van poder seguir el matx.

El somni d'estar entre els quatre millors equips a la Copa del Món es feia realitat.

“Argentina, Argentina!, van cridar els fanàtics, entre els quals hi havia famílies completes, amb nens asseguts sobre les espatlles dels seus pares.

“Patim com sempre, però sempre hi ha una oportunitat més, a cada pas hi ha una oportunitat; per això, anem Argentina, anem Messi!, va dir exultant Alexis Sendón, de 22 anys a The Associated Press al final de la trobada.

Al voltant del jove, un grup de fanàtics amb gorres de color celeste i blanc ballaven fent un cercle mentre voleiaven les samarretes i cantaven: “Olé, olé olé.. cada dia t'estimo més. Sóc argentí, és un sentiment, no puc parar”.

Romina Fernández, que estava acompanyada de la seva petita filla i portava una gran bandera argentina, va destacar l'èxit de la selecció capitanejada per Messi, malgrat que l'àrbitre espanyol Antonio Mateu Lahoz “va ser una vergonya” perquè segons ell va afavorir els holandesos.

Els seguidors també van elogiar l'arquer Emiliano Martínez, que va parar els primers dos penals dels Països Baixos, fet que va ser decisiu perquè el conjunt albiceleste aconseguís la classificació per a quarts de final.

Els sud-americans havien aconseguit en primera instància un avantatge de dos gols, però un doblet del davanter Wout Werghorst va portar el matx al temps extra i finalment a la tanda de penals.

Altres milers d'argentins coberts de banderes amb els colors celeste i blanc es van ajuntar a més punts de Buenos Aires i altres ciutats del país per presenciar el partit que li permet a l'equip sud-americà seguir somiant amb una altra Copa del Món després de les obtingudes a Argentina 1978 i Mèxic 1986.

A la casa on va habitar Diego Maradona a Buenos Aires, desenes de persones es van reunir per veure el partit. Els nous amos la van convertir en el lloc de trobada al barri per recordar el mort astre del futbol i seguir els partits de l'Argentina.

“Visc aquí enrere, sóc veïna; vaig veure que l'altre dia hi havia gent veient el partit i vaig dir: 'aquesta vegada ho veuré'. Em van obrir les portes. Estic molt feliç i molt emocionada”, va dir a AP Lucía Díaz Castelli, que va gaudir de la trobada amb els familiars dels propietaris de la vivenda i els veïns.

“Va ser grandiós, una final d'infart”, va dir Jorge Sánchez, un costa-riqueny que estava barrejat entre el públic argentí i portava una gorra adornada amb plomes amb els colors de la selecció.