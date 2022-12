Foto: Europa Press

L'extennista Sergi Bruguera no continuarà com a seleccionador nacional de l'equip de Copa Davis, segons va anunciar aquest dilluns 12 de desembre en un comunicat la Reial Federació Espanyola de Tennis (RFET). "Sergi Bruguera i la RFET, de mutu acord, han decidit donar per finalitzada l´etapa del tennista espanyol com a seleccionador de l´equip nacional MAPFRE de Copa Davis", assenyala la nota.

La RFET va anunciar que la seva direcció esportiva "ja ha iniciat converses" amb diferents candidats per ocupar el lloc de capità de l'equip nacional de Copa Davis, i va expressar el seu agraïment a Sergi Bruguera pel treball al capdavant de l'equip espanyol des del 2017.

El doble campió de Roland Garros i plata als Jocs d'Atlanta'96 deixa el càrrec després d'haver guanyat la primera Copa Davis del nou format el novembre del 2019 a Madrid.