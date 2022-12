Neymar, absolt / @EP

El tribunal de la secció 6ª de l'Audiència Provincial de Barcelona ha dictat sentència i ha absolt tots els processats del judici conegut com a “cas Neymar 2”, pels delictes que se'ls imputaven de corrupció entre particulars i estafa en el fitxatge del jugador en el 2013 pel Barça.

La Fiscalia demanava cinc anys de presó i 10 milions d'euros de multa a Rosell, a més de dos anys per a Neymar Jr. i també 10 milions de multa per la demanda que va interposar el grup DIS. No obstant això, les declaracions de tots els acusats van acabar decantant la balança cap a aquest grup i la fiscalia va retirar la seva petició en última instància.

ACUSATS

Les persones físiques que van aparèixer com acusades en aquest judici van ser l'ex president del Barça, Sandro Rosell, i l'ex vicepresident esportiu en aquells dies, Josep Maria Bartomeu; el jugador Neymar da Silva Jr. i els seus pares, Neymar da Silva Santos i Nadine Gonçalves; i l'ex president del Santos, Odilio Rodrigues Filho.

Pel que respecta a les persones jurídiques, també estaven acusades el Futbol Club Barcelona, N&N Consultoria Esportiva e Empresarial i el Santos Futebol Clube.

La querella va ser admesa al maig de 2015 i el judici es va celebrar en audiència pública els dies 17, 18, 19, 20, 28 i 31 d'octubre de 2022.

Les costes del judici s'imposaran a l'acusació particular, el grup DIS.