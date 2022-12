Foto: RFEBM



El seleccionador espanyol d'handbol, Jordi Ribera, va anunciar dilluns passat 12 la llista de 21 jugadors convocats per iniciar a València, del 26 al 30 de desembre, la preparació per al Campionat del Món de Polònia i Suècia 2023, que se celebrarà del 11 al 29 de gener.

El tècnic català ha convocat Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales i Sergey Hernández, com a porters; Agustín Casado i Ian Tarrafeta, com a centrals; Daniel Dujshebaev, Joan Cañellas i Antonio García, com a laterals esquerres; Àlex Dujshebaev, Jorge Maqueda i Imanol Garciandia, com a laterals drets; Ángel Fernández, Daniel Fernández i Josep Folqués, com a extrems esquerres; Ferran Solé i Kauldi Odriozola, com a extrems drets; Gedeón Guardiola, Adriá Figueras, Iñaki Peciña i Abel Serdio, com a pivots; i Miguel Sánchez-Migallón, com a especialista defensiu.



Així, Ribera aposta per un bloc continuista respecte de les últimes llistes que ha facilitat en els darrers xocs que ha disputat la selecció espanyola.