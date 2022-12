Acord entre el Barça i WhiteBIT / FCBarcelona

El Futbol Club Barcelona i l'empresa de criptomoneda WhiteBIT han signat un acord de patrocini global per a les properes tres temporades , fins al 30 de juny del 2025. D'aquesta manera, el club blaugrana s'introdueix en un mercat que, fins ara, no ho veia amb molt bons ulls, però les necessitats econòmiques han fet dissipar qualsevol indici de dubte i signar l'acord amb el món cripte.

De moment, no han transcendit les xifres de l'acord , però el que sí que deixa clara la informació facilitada pel club és que inclou la creació de continguts digitals per donar a conèixer les dues entitats al públic i així generar un compromís més gran amb els aficionats del Barça, i també apareixerà a les pantalles LED de l'Spotify Camp Nou. Finalment, es preveu que WhiteBIT col·labori amb l'equip d'eSports del conjunt culer.

WhiteBIT és la "empresa d'intercanvi cript més gran d'Europa", tal com el defineix el Barça. L'empresa va néixer el 2018 a Khàrkiv, Ucraïna, i té 3,5 milions d'usuaris i una plantilla de més de 700 especialistes.

“Ens complau anunciar aquest nou patrocini, una mostra més del compromís del Club amb la innovació . A més, es tracta d'una associació que ens ajudarà a continuar creixent i desenvolupant la nostra estratègia d'expansió comercial global, reforçant encara més el Club i mantenint-nos un referent en un àmbit cada cop més competitiu”, declarava Juli Guiu, vicepresident de l'Àrea de Màrqueting del FC Barcelona.

Per la seva banda, Volodymyr Nosov, el CEO de WhiteBIT deia: “L'inici de la nostra càlida relació amb el llegendari Barça com a partner oficial de Cryptocurrency Exchange és un pas important pel conjunt de la comunitat, i per nosaltres també és un gran orgull i responsabilitat Somiem, i somiem en gran, per tant, estem segurs que la nostra cooperació aportarà una nova experiència d'ús de criptomonedes, la seva accessibilitat i comprensibilitat per a tots.Des dels primers dies, ens hem inspirat per apropar el futur i establir un nou nivell d'integració de les solucions cript a les nostres vides".