Foto: Europa Press



Toni Bou admet que malgrat haver viscut un 2022 "increïble", amb la consecució de 9 títols mundials més de trial i sumar-ne ja 32 en total, no ha estat el seu "millor any" perquè ha "fallat", cosa que apuntalarà encara més l'"exigència" que té amb ell mateix de cara a seguir dominant el seu esport el 2023.

"Anys bons com aquests últims és difícil repetir-los. Hem tingut un any increïble, ho ha anat tot molt bé, però no ha estat el nostre millor any. És difícil arrencar una altra vegada i fer les coses bé i mantenir la motivació tan alta", confessa Bou en una entrevista facilitada aquest dimecres pel seu equip.

El català pensa que és "molt complicat fer una temporada perfecta" i que és "complex" repetir-ne una com ja han fet anteriorment. "El 2022 no ha estat el nostre millor any perquè hem fallat i sóc molt competitiu, però també realista", va remarcar.

En aquest sentit, té clar que "mai" es posaria "un 10" per valorar una campanya "perquè sempre pots millorar-ho". "Aquests anys tan bons que he guanyat totes les curses em posaria un 9 i aquest ha estat de 7-8, encara que l'equip, de 10. Aquest era el primer any amb el Carles i també amb Fujinami com a cap d'equip i ha anat molt bé. Estic molt content i crec que anirem a millor", va celebrar.

A més, Bou considera també que ara existeix "un grup amb més pilots capdavanters que altres anys, amb cinc que poden guanyar carreres i que hi són al podi", encara que opina que ajudat perquè "també les carreres són més fàcils". "De moment, ens ha beneficiat perquè en ser més regulars que altres, ens ha donat un títol amb molts punts d'avantatge i quan no hem guanyat, hem estat segons. Set victòries i tres segons és un campionat complet i els que han acabat segon i tercer en diverses carreres s'han quedat fora del podi”, va explicar.

"En pilotatge crec que he arribat a prop del meu límit, però si millorem a la moto també podem acabar de fer un pas endavant", ha conclòs.