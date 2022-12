L'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi / @EP

L'exprimer ministre italià Silvio Berlusconi ha generat una nova polèmica masclista al prometre entre rialles els jugadors del seu equip de futbol, l' AC Monza , un "autobús de prostitutes" si aconseguien la victòria davant d'altres grans clubs a la lliga.



Berlusconi va pronunciar un discurs durant el sopar de Nadal de l'equip, on va presumir d'entrenador i va revelar l'"estímul extra" promès com a cosina als jugadors. "Ara arriben el Juventus, el Milà, i si guanyen un d'aquests grans faré arribar un autobús ple de prostitutes al vestidor ", va declarar, segons un vídeo recollit pel diari 'La Repubblica'.



El dirigent conservador, en canvi, no ha difós aquest extracte del seu discurs a les seves pròpies xarxes socials, on ha exposat una part més mesurada per donar compte de la "vetllada especial" viscuda amb el seu equip després d'un any que ha qualificat de " increïble", després de l´ascens a la Sèrie A.



Les paraules de Berlusconi no han passat desapercebudes i algunes persones com la diputada del Moviment Moviment 5 Estrelles (M5S) Chiara Appendino s'han preguntat què ha d'opinar la primera ministra, Giorgia Meloni, d'aquesta "miserable" i "perillosa" arenga d'un de els seus socis de govern.

"Ens callem i transmetem aquest missatge a les nostres filles, Giorgia? És lícit que les dones siguin considerades objectes sexuals, premis a lliurar com si fossin béns comprats al mercat?", ha preguntat Appendino a Meloni.



"Espero que Meloni i totes les dones i homes de Forza Italia i els que componen aquesta majoria de govern es distanciïn i condemnin aquestes vils paraules pronunciades com si res, davant centenars de persones", ha expressat Appendino.



"Quin fàstic", ha escrit a Twitter el líder d'Acció, Carlo Calenda, mentre que la senadora d'Itàlia Viva Daniela Sbrollini ha lamentat que la societat italiana ja estigui més que habituada al "sempre" llenguatge misogin de Berlusconi.



Per part seva, la diputada del Partit Democràtic (PD) Laura Boldrini ha qualificat el disbarat d'"indigne" i d'"innoble" més tenint en compte que prové d'un senador de la república i líder d'un partit, Forza Italia.



"Una vergonya per a tots els homes i dones d'Itàlia. No ens podem acostumar a aquesta misogínia ia aquesta vulgaritat", ha denunciat el líder adjunt de la coalició formada per Alianza Verde i L'Esquerra a la Cambra, Marco Grimaldi.



Berlusconi, de 86 anys, s'ha vist embolicat al llarg de la seva dilatada carrera política en tota mena d'escàndols de caràcter sexista, algunes de les quals han derivat en causes judicials, com les festes que organitzava a la seva mansió de Milà.