Aleksander Ceferin, president de la UEFA / @EP

L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat suport aquest dijous al veto de la UEFA i la FIFA a l'organització de la Superlliga per part d'un grup d'equips, entre ells el Reial Madrid i el FC Barcelona, en considerar que la decisió no viola les regles de competència de la Unió Europea.



A parer seu, encara que l'European Super League Company té llibertat per crear la seva pròpia competició de futbol independent fora de l'ecosistema de la UEFA i de la FIFA, no pot, a més, continuar participant en les competicions de futbol organitzades per la FIFA i la UEFA sense lautorització prèvia daquestes federacions.

Aquesta anàlisi del magistrat europeu Athanasios Rantos no és vinculant per al TJUE que, no obstant, segueix en la gran majoria de les sentències que dicta la línia marcada per aquests dictàmens.



En les seves conclusions, l'advocat general considera que els efectes restrictius derivats del sistema d'autorització prèvia que apliquen la FIFA i la UEFA són "inherents i proporcionats" per assolir els objectius "legítims" d'aquests dos organismes.



També considera que les regles comunitàries en matèria de competència no prohibeixen ni la FIFA ni la UEFA ni les seves federacions o lligues nacionals "amenaçar amb sancions" els clubs afiliats en cas que participin en un projecte de creació d'una competició que "pogués vulnerar els objectius" perseguits per aquestes federacions.



Un altre punt analitzat per l'advocat europeu són les restriccions que preveuen l'estatut de la FIFA sobre comercialització exclusiva dels drets de competicions organitzades per la FIFA i la UEFA i que, a parer seu, també són compatibles amb les normes comunitàries en la mesura en que siguin inherents i proporcionades al caràcter específic de lesport.



El dictamen respon a la denúncia del consorci de clubs que van promoure la Superlliga --Milà, Arsenal, Atlètic de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milà, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Reial Madrid i Tottenham Hotspur--, que van denunciar al Jutjat Mercantil núm. 17 de Madrid el possible abús de posició de UEFA i FIFA, una pràctica que consideren incompatible amb les regles de la UE en matèria de lliure competència.



El Jutjat s'ha dirigit amb caràcter prejudicial al Tribunal de Justícia, i li ha plantejat una sèrie de qüestions i ha demanat que examini si determinades disposicions dels estatuts de la FIFA i de la UEFA són conformes amb el dret de la competència de la UE.



En concret, el tribunal madrileny demana a la Justícia europea que examini si els estatuts de la FIFA i de la UEFA es podrien fer servir per minar qualsevol iniciativa privada que els pogués fer la competència en el camp de l'organització de competicions futbolístiques.