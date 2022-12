Benzema amb la darrera Champions aconseguida / @EP

El Marroc ha estat elegit com a seu del proper Mundial de Clubs, que es disputarà entre l'1 i l'11 de febrer del 2023, mentre que l'ampliació del torneig a 32 equips s'ha ajornat fins al 2025, segons ha confirmat aquest divendres la FIFA.



D'aquesta manera, el Reial Madrid , actual campió d'Europa, viatjarà al país nord-africà per a la conquesta d'aquest títol amb sis equips més, els cinc campions de cada condederació més un del país amfitrió.



Aquesta serà la tercera vegada que el Marroc albergi aquesta cita ja que ho va fer l'any 2013, amb Agadir i Marràqueix com a seus i amb títol per al Bayern Munic alemany, i el 2014, amb Rabat i Marràqueix com a seus, amb victòria precisament del conjunt madridista.



Al principi, aquest Mundial de Clubs s'havia de celebrar el 2021 a la Xina i ja amb 24 participants, però va ser cancel·lada després de la reprogramació de tot el calendari esportiu per la pandèmia de coronavirus de 2020 i permetre així la celebració de l'Eurocopa i la Copa Amèrica.



El torneig comptarà ara amb 32 equips , segons un pla revisat, i començarà el 2025. En aquest sentit, el president de la FIFA, Gianni Infantino, va assenyalar que encara s'han de debatre i decidir-se els detalls, inclosos el país amfitrió i les dates.



D'altra banda, l'ens rector del futbol mundial va confirmar que la decisió sobre la seu de la Copa del Món del 2030, a la qual opta Espanya en una candidatura amb Portugal i Ucraïna, serà el 2024, i va anunciar que les finestres per al calendari de partits internacionals a partir del 2025 inclourien una estesa amb quatre partits a finals de setembre i principis d'octubre per reemplaçar les dues actuals separades aquests mesos.



A més, per augmentar les possibilitats que equips de diferents confederacions juguin entre si, té previst llançar les FIFA World Series , uns tornejos amistosos que es duran a terme a la finestra de març en anys parells.