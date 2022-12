Conor McGregor lidera la llista. Foto: Europa Press

2022 encara els seus dies finals i és el moment de llistes i balanços. Una de les més curioses és la dels esportistes més ben pagats, encara que en aquest cas volem centrar la mirada en les 10 figures que han guanyat més diners... per minut. Qui són?

1) Conor McGregor. El lluitador irlandès ha estat el que ha requerit menys temps d'activitat. De fet, amb només 5 minuts sobre el ring, ha aconseguit 33 milions de dòlars. Si es desglossa, només li va portar 9 segons guanyar 1 milió de dòlars i els guanys per minut superen els 6,5 milions. Sens dubte, el gran guanyador en aquesta llista.

2) Saül Canelo Álvarez. El boxejador mexicà s'emporta la medalla de plata. El púgil ha combatut en dues ocasions aquest any (victòria contra Gennady Golovkin i derrota contra Dmitry Bivol), però ha guanyat un total de 85 milions de dòlars (en xifres absolutes és el número 1) aquest any. Els beneficis per minut s'acosten als 1,4 milions de dòlars.

3) Tyson Fury. Segon púgil de la llista. El popular pes pesat britànic també ha lluitat dues vegades (derrotant Dillian White i Derek Chisora) i ha portat al seu compte corrent un total de 60 milions de dòlars. Va estar menys temps entre les 16 cordes que el mexicà, de manera que els guanys per minut s'aproximen als 1,1 milions.

4) Jake Paul. Tercer (i darrer) boxejador. El cèlebre nord-americà va derrotar, en el seu únic combat del 2022, la llegenda de les arts marcials Anderson Silva. Això el va fer guanyar 30 milions de dòlars en un combat que es va allargar fins als 44 minuts, de manera que si es fa la divisió es conclou que els ingressos per minut són superiors als 680.000 dòlars.

5) Ryan Ramczyk. La llista la completaran jugadors de futbol americà. El primer és el tackleador dels New Orleans Saints, un especialista que s'ha convertit, aquest any, en el jugador amb més guanys per minut; el de Wisconsin ha ingressat 38,7 milions en total, però per minut disputat la xifra és de 64.500.

6) Aaron Rodgers. Una superestrella de la lliga. El quarterback dels Green Bay Packers (campió de la SuperBowl i 4 vegades millor jugador de la NFL) ha ingressat 57 milions de dòlars el 2022. El californià, que segueix jugant, pot presumir de cobrar prop de 56.000 dòlars per minut. Una garantia despectacle.

7) Matthew Stafford . Un altre mariscal de camp per a la llista. Després de canviar Detroit per Los Angeles, ha sortit guanyant. El consolidat jugador de Florida va cobrar gairebé 70 milions de dòlars i està lleugerament per sota de Rodgers als guanys per minut. La xifra exacta és de 55.397.

8) Josh Allen. Tercer quarterback que iguala pràcticament les xifres dels dos companys de professió. El líder de l'atac dels Buffalo Bills (el més jove dels 3, ja que té 26 anys) té un contracte lucratiu de 63 milions per temporada. Si es divideix entre els minuts que ha estat sobre la gespa, els guanys són de 55.263 dòlars.

9) Kirk Cousins. Bastant per sota del que perceben els tres vists anteriorment hi ha el quarterback dels Minnesota Vikings. Cousins va guanyar 46 milions ia més, pels resultats del seu equip, va tenir menys participació que els anteriors. Per tant, els guanys per minut disputat s'aproximen als 48.000 dòlars.

10) Amari Cooper. Tanca el top 10 el receptor dels Cleveland Browns, un dels jugadors més ràpids i decisius de la NFL. El de Miami té un contracte anual proper als 40 milions de dòlars des de la seva arribada al conjunt d'Ohio, però si es detalla es veu que els seus ingressos per minut són de més de 43.000 dòlars.